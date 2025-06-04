イタリア・ミラノを拠点に活動している佐賀県有田町出身の造形作家、溝上和政さん（67）の作品展「彩色テラコッタの宇宙」が、同町戸杓乙の県立九州陶磁文化館で開かれている。有田焼窯元の家に生まれたが20代半ばで日本を離れ、40年以上海外のアートシーンで活躍する異色の作家による初の里帰り展。代表作として知られる「ウォーモブルー（青い人）」やカレンダーのシリーズなど計約50点が展示されている。溝上さんは有田町泉