佐賀県内の企業や個人などに航空宇宙産業への関心を持ってもらおうと、県は27日午後2時から、佐賀市新栄東3丁目のガーデンテラス佐賀で「航空宇宙産業シンポジウム」を開催する。専門家や行政機関、参入企業が登壇する。参加は無料。小型固体燃料ロケットを開発する宇宙航空研究開発機構（JAXA）発のベンチャー「ロケットリンクテクノロジー」（相模原市）の森田泰弘社長＝日本ロケット協会会長、JAXA名誉教授＝が「誰でも宇宙