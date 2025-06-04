1日に牡馬相手の目黒記念で6番人気2着と好走したホーエリート（牝4＝田島、父ルーラーシップ）は6日に美浦トレセンを出発し、追分ファームリリーバレー（北海道安平町）へ放牧に出る予定。4日、社台グループオーナーズが発表した。リフレッシュを図り、秋の始動戦に備える見通し。状態を見ながら調整を進め、現時点で目指すレースは未定ながらエリザベス女王杯（11月16日、京都芝2200メートル）が選択肢の一つになる。