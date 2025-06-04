ダイヤモンドバックスのコービン・キャロルは3日（日本時間4日）のブレーブス戦に「1番・右翼」でスタメン出場。17号、18号本塁打を含む3安打4打点で8―3の勝利に貢献した。18本塁打はナ・リーグでは大谷翔平、カイル・シュワバーに次ぐ3位。昨季の22本を大きく上回る49本ペースとなった。長打力が向上した理由はスイングの改造にあると大リーグ公式サイトが説明している。まずはスイングパスで、フラットになっていたスイング