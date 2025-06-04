今年2月28日から4月8日までの間、当時勤務していた新潟県妙高市内にある高齢者向け介護施設で、窃盗目的で入所者の居室に侵入し、キャッシュカードを盗んだ疑いで、42歳の女が再逮捕されました。女は今年3月、このキャッシュカードを使って、妙高市内のコンビニエンスストアのATMで、現金40万円を不正に引き出した疑いですでに逮捕されていました。住居侵入・窃盗（空き巣）の疑いで逮捕されたのは、上越市板倉区中之