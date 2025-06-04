[ジャカルタ ３日 ロイター] - インドネシアのハルタルト調整相（経済）は、今月予定されている米国との第２回関税交渉開始に先立ち、米国に対する「特恵関税（特定の国・地域からの輸入品に通常より低い関税を設定する仕組み）」のリスト提示を約束した。経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）閣僚会議出席のため訪れたパリでグリア米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表と会談後、明らかにした。ハルタルト氏は、インドネシアはトランプ米大