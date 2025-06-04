タレントの井上順が４日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。肺炎のため３日に８９歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんを追悼した。井上は幼い頃からＧ党で、特に長嶋さんの大ファン。ＹＧマークの巨人のキャップと背番号３がプリントされたシャツの写真を添えて「身体からエネルギーが吸い取られた気持ちです。Ｘを休もうと思いましたが、『順ちゃん、何があっても前に進みましょうね』という、長嶋さんの声が後押し