【橘高淳審眼（６０）】巨人、レッドソックスなどで投手として活躍された上原浩治さんのユーチューブ番組「上原浩治の雑談魂」に出演させていただき、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。いろいろなテーマで元セ・リーグ審判員の私と、元パ・リーグ審判員の山崎夏生さんからエピソードトークを展開するのですが、ユーチューブというメディアの特性もあり既存メディアでのトークとはひと味違ったリラックスした雰囲気