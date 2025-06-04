女優の河合優実が４日、東京・ＺｅｒｏＢａｓｅ表参道で行われた期間限定ショップ「ＭＯＷＰＲＩＭＥ注文の多いアイス店」（６月５〜８日）のＰＲ発表会に出席した。出演中のＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・午前8時）での好演が光っている河合は、店名にちなみ、これまで経験した注文が多かったと思う出来事を司会者から聞かれ、「数年前、オーディションの課題が『悪霊にとりつかれたスピードで、白目を