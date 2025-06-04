◆米大リーグドジャース―メッツ（３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）左足薬指を骨折したドジャースのＭ・ベッツ内野手が３日（日本時間４日）、本拠地・メッツ戦に「２番・遊撃」で５試合ぶりにスタメン復帰し、１点リードされた１回裏の第１打席に右前安打を放った。さらに続くフリーマンの右翼線二塁打に激走し、ホームに生還。周囲の不安を払拭する快走を見せた。５月２８日（同２９日）の敵地