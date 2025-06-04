◆第６６回宝塚記念・Ｇ１（６月１５日、阪神競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝６月４日、栗東トレセン天皇賞・春３着だったショウナンラプンタ（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父キズナ）は、今回初めてコンビを組む幸英明騎手＝栗東・フリー＝が手綱を執り坂路を５１秒９―１２秒１。全身を大きく使ったフットワークで駆け上がった。「（レースで）乗ってもらう予定の幸ジョッキーに騎乗してもらいました。『思っ