今日4日(水)は西日本・東日本を中心に晴れて、「非常に強い」紫外線が降り注ぐでしょう。明日5日(木)も晴れる所が多く、広い範囲で紫外線が降り注ぎます。6月に晴れる日の紫外線の強さは、真夏と大きく変わりません。万全の対策をしてお過ごしください。6月も紫外線はかなり強め晴れる日は7月8月と大きく変わらず月別で見ると、紫外線が最も強くなるのは7月や8月という所が多いですが、6月も油断はできません。曇りや雨の日が多