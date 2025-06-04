タレント・辻希美と俳優・杉浦太陽の長女でインフルエンサー希空（のあ）が5月31日、岩手県・一関ヒロセユードームにて開催された『TGC teen ICHINOSEKI 2025』に出演した。【画像】フレッシュな美ウエストあらわ！大胆コーデでランウェイを歩いた希空希空イベント前半、ミニ丈のTシャツに見せパンを合わせたカジュアルな装いを披露。イベント終盤のステージでは肩出しの白トップスにチョーカーとチェックパンツを合わせた