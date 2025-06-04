アジア株韓国株は大幅上昇、半年にも及ぶ政治混乱に終止符 東京時間11:01現在 香港ハンセン指数 23648.76（+136.27+0.58%） 中国上海総合指数 3372.64（+10.67+0.32%） 台湾加権指数 21506.02（+379.09+1.79%） 韓国総合株価指数 2764.03（+65.06+2.41%） 豪ＡＳＸ２００指数 8532.40（+65.72+0.78%） アジア株は総じて上昇、米景気減速に対する過度な懸念が後退している。トラン