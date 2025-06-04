「１日１００元の寄り合い」サービスを楽しむ高齢者。（上海＝新華社記者／王辰陽）【新華社北京6月4日】中国ではシルバー経済の拡大に伴い、高齢者向けの文化・観光や飲食など、細分化された分野の消費業態がますます多様化している。最近では多くの地域で、1人当たり約100元で2回の食事に加え、さまざまな娯楽活動も楽しめる「1日100元（1元＝約20円）の寄り合い」という消費モデルが生まれ、高齢者の寄り合いに新たな消費シー