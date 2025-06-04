「ドジャース−メッツ」（３日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。初回の第１打席は見逃し三振に倒れた。カウント１−２から外角ギリギリの速球を見送ったがストライクと判定され、思わず天を見上げた。前日の同戦で七回、右越えに３試合ぶりの２３号ソロ。うんうんと納得したようにうなずきながら走り出し、ダイヤモンドを一周した。試合開始前、日本から元巨人の長嶋茂雄さんの訃報が届