関西電力高浜原発＝福井県高浜町原子力規制委員会は4日、関西電力高浜原発1〜4号機、美浜原発3号機（いずれも福井県）で、緊急時に炉心を冷やす給水ポンプを海外メーカー製から国内製に交換する計画を許可した。関電によると、海外メーカーが事業撤退する可能性を踏まえ、今後も確実に部品を調達できるようにする。国内で最も古い高浜1号機は運転開始から50年、同2号機は49年、美浜3号機は48年となる。運転期間の長い原発が増