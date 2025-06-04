FUNKY MONKEY BABY'Sのファンキー加藤（46）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんのファンだった自身の父が訃報を受けてとった行動について記した。加藤は、長嶋さんが亡くなった3日の投稿で、「うちの親父が心配…。元気の源でしたから」と案じるとともに、「長嶋茂雄さんのご冥福をお祈りいたします」と追悼していた。ファンからも加藤の父を心配する声が多数寄せられていたが、その後の投稿で