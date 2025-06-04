サムスンの次期縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip7」は、地域によって同社の「Exynos 2500」を採用しつつ、米国向けモデルにはクアルコム製のSnapdragonチップが搭載される可能性があると言われていました。 ↑Exynos 2500の新たな証拠をつかんだ米メディアは「Oops（おっと）」とうろたえた（画像提供／Evgeny Opanasenko／Unsplash） しかし、米国を含む全ての市場でExynos 2500チップが搭載されることがファームウェ