【第8話（2）】 6月4日 公開 【拡大画像へ】 芳文社は6月4日、同社のマンガアプリ「COMIC FUZ」にてまめ猫氏によるマンガ「純情エッチング」第8話（2）「手を取り合って」の先読みを公開した。読むには60Goldメダルまたは60Sliverメダルが必要。 「純情エッチング」はまんがタイムきららフォワードにて連載中の作品。エロ漫画誌でのデビューを目指す美大生の女子・卯月ノノと、