6月3日 公開 「みことちゃんは嫌われたくない！」3巻 【拡大画像へ】 XやPixivコミックで作品を発表している漫画家のPt氏は6月3日、自身のXアカウントに「くれたと思っていた委員長」と題したマンガを投稿した。 本作は容姿端麗で巨乳だが、主人公のことが好きすぎてこじらているヒロイン「狛神みこと」と、主人公「方舟貴聲（はこぶねたかせ）」のハイスクールライフを描いた日常ブラックコメ