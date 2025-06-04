【モデルプレス＝2025/06/04】TikTokを中心に話題となり、フォロワー数100万人超え・動画の総いいね数1,670万件以上に達する「いつめん最高」が、6月18日に1st Digital Single 「ITSUMEN最高↑↑」を配信リリースすることが決定した。【写真】フォロワー数100万人超えの制服女子たち◆いつめん最高、楽曲リリース決定作詞・作曲は、TikTokで話題となりストリーミング総再生数2億回を超えた「雲の上」の心之助。編曲・作曲は、「は