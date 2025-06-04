ＩＮＦＯＲＩＣＨは３日ぶり反発。３日取引終了後、モバイルバッテリーのシェアリングサービス「ＣｈａｒｇｅＳＰＯＴ（チャージスポット）」について、シンガポールでの設置台数が今月に１０００台を突破したと発表した。同国でサービスを開始した２０２３年１２月から急成長を遂げており、今後も更なる設置拡大を推進し、サービス価値の向上を目指すとしている。 出所：MINKABU PRESS