「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日午前１１時現在で、ミライロが「買い予想数上昇」で４位となっている。 この日の東京株式市場でミライロは反落。同社は２日、新規事業としてデジタル障害者手帳「ミライロＩＤ」の世界展開に向け、障害のある訪日外国人に対応した「ミライロＩＤＧｌｏｂａｌ」（仮称）を開始すると発表した。サービス開始日は２０２６年中（未定）という。