メタリアル＝大幅反発。３日の取引終了後、ネットワークリスク評価・サイバー対策レポート作成ＡＩエージェント「Ｍｅｔａｒｅａｌサイバーセキュリティ」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。同サービスは、金融機関の情報システム部門やＩＴセキュリティの担当者、システム運用担当者、セキュリティアナリスト、ＣＳＩＲＴメンバー、サイバーリスク管理や