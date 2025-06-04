セラフ榎本は2025年5月、いばらき盲導犬協会と、東日本盲導犬協会を訪問し寄付をしました。 セラフ榎本  セラフ榎本は2025年5月、いばらき盲導犬協会と、東日本盲導犬協会を訪問し寄付。寄付には「第15回インターペット」で集まった募金を含み、盲導犬育成に役立てられます。＜インターペットで募金活動を実施＞昨年に続いて3度目となるインターペットでの募金活動を実施しました。昨年ご協力いただいた東日本盲導