スターバックスから、現在登場している『オリエンタル マンゴー＆ティー フラペチーノ』をさらに進化させた『ホットハニー オリエンタル マンゴー & ティー フラペチーノ』が6月6日より全国の店舗に登場する。同社初の“本当に辛いフラペ”（#辛フラペチーノ）となっており、これまでとは異なる新体験ができるようだ。気になる詳細は？【画像】「マンゴー果実たっぷり…!」今飲めるフラペはコレ！『ホットハニー オリエン