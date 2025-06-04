プロ野球日本ハム、楽天でプレーしたコディ・ポンセ投手（31）が、韓国プロ野球（KBO）リーグで大活躍している。「ポンセは敗北を知らない、9勝無敗行進」 KBOリーグのハンファ・イーグルスに所属するポンセは2025年6月3日、本拠地・大田ハンファ生命イーグルスパークで行われたKTウィズ戦に先発し、6回を投げて2安打無失点の好投で、今シーズン9勝目を挙げた。 今シーズンは開幕から負け知らずの9連勝で、防御率は1.80。3日の時点