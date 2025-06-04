今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「生きろ」（第48回）が4日に放送され、のぶ（今田）の夫・次郎（中島歩）の旅立ちが描かれると、ネット上には「フラグやめて」「絶対無事で戻ってきて」などの声が相次いだ。【写真】旅立つ次郎（中島歩）のぶ（今田美桜）はカメラを託されるある日、のぶと次郎はカメラを持って朝田家を訪れる。家族で穏やかな時間を過ごすと、そ