■身長から足のサイズまで表記されたラウール（Snow Man）のプロフィール写真 【動画】『RAUL：ON THE RUNWAY』ティザー映像／抜群のスタイルを持つラウール（全4枚） Snow Manのラウールが自身のInstagramのストーリーズを更新。イタリア・ミラノのモデル事務所『MODELS MILANO』の投稿を引用するかたちで、自身のモデルとしてのプロフィール写真を公開した。 1枚目は前髪を