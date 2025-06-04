Stella QiuWayne Cole[シドニー ４日 ロイター] - オーストラリア統計局が４日発表した第１・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）は前期比０．２％増と、市場予想の０．４％増を下回り、わずかな成長にとどまった。消費者の節約志向が続いたほか、昨年の経済をけん引した政府支出が停滞したことが背景で、追加景気刺激策の必要性が浮き彫りとなった。家計消費は０．４％の微増。借入コスト低下やインフレ鈍化にもかかわらず、ＧＤ