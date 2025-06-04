兵庫県庁に登庁し、記者団の取材に応じる斎藤元彦知事＝4日午前斎藤元彦兵庫県知事は4日、疑惑告発者の私的情報を漏えいしたとされた井ノ本知明元総務部長について「刑事告発はしないと決めている」と明言した。県議会4会派が3日、告発するよう県に要請していたが、斎藤氏は記者団に「懲戒処分によって社会的制裁を受けている」などとして応じない意向を示した。この問題では、県の第三者委員会が井ノ本氏による県議3人への漏