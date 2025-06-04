ビジネスハーモニーは、女性目線でデザインされたPC周辺機器ブランド「EGRET(イーグレット)」より、新製品のワイヤレスマウス「PrettiE(プリティー) EM23-P4 水墨」を発表しました。 ビジネスハーモニー「PrettiE(プリティー) EM23-P4 水墨」  ビジネスハーモニーは、女性目線でデザインされたPC周辺機器ブランド「EGRET(イーグレット)」より、新製品のワイヤレスマウス「PrettiE(プリティー) EM23-P4 水墨」を発表