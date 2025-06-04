◆米大リーグマリナーズ―オリオールズ（３日・米ワシントン州シアトル―Ｔ―モバイルパーク）４試合ぶりの５勝目を狙うオリオールズの菅野智之投手が３日（日本時間４日）、敵地のマリナーズ戦に先発。味方が１点を挙げた１回はクロフォードをスプリットで中直、ポランコをカーブで一ゴロ、ロドリゲスをスイーパーで遊ゴロと３者凡退と好スタートを切った。２回には２３本塁打のメジャートップのローリーをフルカウントから