◆米大リーグレッドソックス３―４エンゼルス＝延長１０回＝（３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）エンゼルスの菊池雄星投手が３日（日本時間４日）、敵地でのレッドソックス戦に先発し、５回０／３を投げ、８被安打３失点で勝敗はつかなかった。４回二死一、二塁の場面で、レ軍のドゥランから、９７マイル（１５６キロ）の直球でこの日５個目の三振となる空振り三振を奪い、日本人６人目となるメジャー