グループＩＶＥのチャン・ウォニョンが台湾コンサートで言及した「スイカウーロン茶」が大ヒットした。「一度飲んでみたい」というチャン・ウォニョンの言葉にこのメニューがあっという間に品切れになったのだ。２日、ＥＢＣニュースなど台湾紙によると、チャン・ウォニョンは先月３１日、台湾南部高雄市の国家体育場で開かれたＫ−ＰＯＰ合同コンサートで、台湾で味わいたい食べ物としてスイカウーロン茶を挙げた。チャン・ウォニ