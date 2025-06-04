米女優ブルック・シールズ（60）が、昨年3月に米テキサス州オースティンで開催されたイベント「サウス・バイ・サウス・ウェスト（SXSW）」でメーガン妃（43）と共演した際のエピソードを披露し、「気取っていて真面目すぎる」と批判した。シールズはポッドキャストの番組で、国際女性デーを記念したパネルディスカッションに、妃とともに登壇した際の出来事を振り返り、妃のジェンダー平等に関する話が長すぎて観客が退屈する恐れ