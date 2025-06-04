住宅街に突如現れたシカ。どこから来て、どこへ向かったのか…熊本市内で目撃情報が相次いでいます。 【写真を見る】運転中、左から飛び出してきたシカ衝突後すぐに起き上がり、立ち去った 「RKK スクープ投稿」に寄せられたドライブレコーダーの映像です。5月27日、熊本市南区近見の直線道路を車が走っていたところ…突如、左側からシカが飛び出してきました。 シカはガードレールを飛び越え