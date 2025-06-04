李在明（イ・ジェミョン）共に民主党候補が第２１代韓国大統領に当選し、日本政府やメディアは「予想された結果」として冷静な反応を示した。日本は尹錫悦（ユン・ソクヨル）前大統領が強制動員被害者賠償問題で「第三者弁済案」を提示してこれを「前例のない復元」で評価して友好的な雰囲気を見せていたことから、政権交代に伴う外交基調変化に関心を集中させている。ＮＨＫは３日、「公共放送のＫＢＳは３日夜、革新系の最大野党