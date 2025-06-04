◆米大リーグドジャース―メッツ（３日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）が３日（日本時間４日）、今季初勝利をかけて本拠地・メッツ戦に先発し、初回はアロンソに適時中前打を許し、先制点を献上した。先頭リンドーアを中飛に打ち取り、２番・マルテに右安で出塁を許すと、ソトは捕邪飛。４番・アロンソを迎えると、暴投で２死二塁に。カウント１ー２か