お笑い芸人の千原せいじ（55）が4日までに自身のYouTubeチャンネル「せいじんトコ」を更新。不倫について“持論”を展開した。時事ネタなどについて短いコメントをする企画の中で、スタッフから、今夏の参院選比例代表に山尾志桜里元衆院議員の擁立を予定していることが判明してから、国民民主党への批判が起きていることについて聞かれたせいじは「ああ、あの女性の人？」と話した後、山尾氏の過去の不倫疑惑報道などに言及。動画