女優の上白石萌音（27歳）が、6月4日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。コロナ禍のとき、KinKi Kids・堂本光一（46歳）などとした“リモート飲み”を振り返り、「なんかもう7時間くらい…すっごい長かったです（笑）」と笑った。3日に都内で行われた、ミュージカル「ナイツ・テイル -騎士物語-」ARENA LIVEの製作発表記者会見に登壇した上白石と堂本光一が、番組のインタビューに対応。2人の付き合い