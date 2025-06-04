スウェーデンで韓国と中国などから自国に養子縁組された子どものうち、人身売買を含む不法養子縁組の事例があることが分かったとし、「国際養子縁組を禁止しなければならない」という勧告が出た。​ＡＰ通信などによると、スウェーデン政府機関「養子縁組委員会」のアンナ・シンガー委員長は２日、記者会見で「２０２１年１０月から約４年にわたる調査結果、１９７０年代から２０００年代まで児童の人身売買事件が養子縁組の