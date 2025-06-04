西山朋佳女流三冠が挑んだ「棋士編入試験五番勝負」は、2024年9月から2025年1月にかけて行われ、棋界内外から大きな注目を集めた。将棋の「棋士」と「女流棋士」は、同じプロでも制度が違って、棋士になることの方が格段に難しい。西山の挑戦は、将棋界初の「女性棋士」誕生をかけてのものだった。【画像】プロ編入試験での西山朋佳女流三冠と上野裕寿四段、妹弟子、記録係の写真をすべて見る大きな期待を背負った西山と対戦し