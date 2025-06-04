MAXWINは、地デジ＋HDMIでFire TV Stickなども見られるCarPlay対応2DINメディアプレーヤー『2DIN006』の半額以下の特別セール販売を発表しました。 MAXWIN『2DIN006』 【製品仕様】液晶モニター：7インチIPS液晶パネル画素数：1024×600カースピーカー出力：FL・FR・RR・RL/RCA(FL・FR・RR・RL・サブウーハー)対応メディア：USBメモリ、SDカード入力端子：Φ3.5ミニプラグ、USBスロッ