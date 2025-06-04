UHA味覚糖は「UHAグミサプリ 鉄＆葉酸」を販売中です！ UHA味覚糖「UHAグミサプリ 鉄＆葉酸」  ◆ 発売場所： 全国のドラッグストア、スーパー、コンビニエンスストア※お取り扱いのない店舗もあります。◆ 価格： オープン価格 UHA味覚糖は「UHAグミサプリ 鉄＆葉酸」を販売中。 UHA味覚糖「UHAグミサプリ 鉄＆葉酸」はプルーン70個分の鉄分(※)と、葉酸240μgをグミ2粒に凝縮。葉酸は