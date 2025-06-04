俳優のジョン・ハムが、ドラマ『マッドメン』（2007～2015年、全92話）で絶え間なくたばこを吸う広告マン、ドン・ドレイパーを演じ、撮影中に大量の「偽タバコ」を吸っていたことについて「今も生きているのはラッキーだ」と語った。 【写真】『マッドメン』で共演したエリザベス・モス 米テキサス州オースティンで開催されたATXテレビフェスティバルのパネルディスカッションで、「衣装を着て、偽