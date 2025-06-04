阪神の才木浩人（26）が雄叫びを上げながら、会心のガッツポーズを繰り出した。【もっと読む】セ界で広がる「阪神・藤川包囲網」…今度は中日・井上監督を“悪者扱い”、審判まで巻き込む展開に交流戦が開幕した3日の日本ハム戦（エスコンフィールド）。セ・パ首位対決で八回4安打無失点と好投し、今季5勝目（3敗）をマーク。チームの1−0での完封勝利に貢献した。ハイライトは八回2死一、二塁で清宮を空振り三振に打ち取っ