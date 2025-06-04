「PUMA Orbita Ultimate PL（プーマ オービタ アルティメット PL）」プーマは、ブランドのグローバル戦略を加速させる取り組みの一環として、世界で最も視聴されているサッカーリーグである「Premier League（プレミアリーグ）」と公式パートナーシップ契約を3月に締結した。この契約に基づき、プーマは2025／26シーズンからプレミアリーグの公式試合球サプライヤーを務め、同リーグ全試合においてプーマの試合球が使用されること