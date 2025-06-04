先天性の軟骨無形成症により、115cmという低身長で、モデルとして活躍している後藤仁美が、1歳の我が子を抱っこしている写真を公開した。【映像】親子ショット＆夫婦ショット（複数カット）2017年2月に結婚し、2024年5月には第1子出産を報告していた後藤。これまでにもSNSでは、我が子を抱っこしている写真や、ベビーカーで散歩している様子など、親子ショットを披露していた。1歳の我が子を抱っこした写真を公開5月29日には